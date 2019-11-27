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Образование

Речь Мелании Трамп освистали на молодёжном мероприятии 

News.ru + ещё 6 45 минут назад
Речь Мелании Трамп освистали на молодёжном мероприятии
Фото: Erin Scott/Consolidated News Photos
Собравшаяся на молодёжном мероприятии в Балтиморе публика не захотела слушать выступление первой леди США Мелании Трамп.
Неодобрительные выкрики из зала начались сразу после выхода Трамп на сцену и продолжались всё время её выступления, посвящённого инициативе «Будь лучшим», пропагандирующей здоровый образ жизни, борьбу с зависимостью от опиоидов и безопасность в Интернете, передаёт РИА Новости.
"Я не могу припомнить другое мероприятие, где её приняли бы хуже", — прокомментировала инцидент ветеран пула первой леди Кейт Беннетт.
Как писал News.ru ранее, президента Грузии Саломе Зурабишвили освистали на выходе из кафе в Тбилиси, в котором она ужинала в кругу друзей. Участники митинга, которые проводили акцию протеста у стен парламента Грузии, узнали о местоположении президента из соцсети Facebook. Демонстранты приняли решение навестить Зурабишвили и поинтересоваться, что она думает по поводу митинга. Однако охрана оперативно закрыла все входы в заведение и вызвала подкрепление.
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Теги:
В мире , Саломе Зурабишвили , РИА Новости , США
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