Речь Мелании Трамп освистали на молодёжном мероприятии

Собравшаяся на молодёжном мероприятии в Балтиморе публика не захотела слушать выступление первой леди США Мелании Трамп.

Неодобрительные выкрики из зала начались сразу после выхода Трамп на сцену и продолжались всё время её выступления, посвящённого инициативе «Будь лучшим», пропагандирующей здоровый образ жизни, борьбу с зависимостью от опиоидов и безопасность в Интернете, передаёт РИА Новости.

"Я не могу припомнить другое мероприятие, где её приняли бы хуже", — прокомментировала инцидент ветеран пула первой леди Кейт Беннетт.