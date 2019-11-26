Папа римский оценил переговоры между Россией и Украиной

Папа римский назвал «хорошим примером» переговоры между Россией и Украиной

В случае с Россией и Украиной переговоры велись не об оружии, но было достигнуто соглашение об обмене заключёнными. И это хороший пример того, как шагом за шагом стороны идут к миру, — заявил понтифик журналистам в самолёте по пути из Японии.

Он отметил, что позитивным сигналом для взаимоотношений двух стран может стать рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса. Франциск неоднократно призывал к прекращению огня на юго-востоке Украины. Он также организовывал сборы пожертвований для пострадавшего населения, сообщает ТАСС.

Обмен заключёнными по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября 2019 года. После завершения операции президенты Путин и Зеленский созвонились по телефону.