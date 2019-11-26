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Папа римский назвал «хорошим примером» переговоры между Россией и Украиной 

News.ru 1 час назад
Папа римский оценил переговоры между Россией и Украиной
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Папа римский Франциск назвал примером успешных переговоров соглашение по обмену заключёнными между Россией и Украиной.
В случае с Россией и Украиной переговоры велись не об оружии, но было достигнуто соглашение об обмене заключёнными. И это хороший пример того, как шагом за шагом стороны идут к миру, — заявил понтифик журналистам в самолёте по пути из Японии.
Он отметил, что позитивным сигналом для взаимоотношений двух стран может стать рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса. Франциск неоднократно призывал к прекращению огня на юго-востоке Украины. Он также организовывал сборы пожертвований для пострадавшего населения, сообщает ТАСС.
Обмен заключёнными по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября 2019 года. После завершения операции президенты Путин и Зеленский созвонились по телефону.
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Теги:
В мире , ФРАНЦИСК , ИТАР-ТАСС
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