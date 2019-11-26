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Украинцы рассекретили цель Крымского моста 

Рамблер 24 минуты назад
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Фото: Страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте
На Украине сочинили новую легенду о Крымском мосте, пишет «Утро.ру».
Один из пользователей украинского сегмента Twitter заявил, что мост является стратегическим объектом, где российские военные будут «разгружать танки и ракеты».
«Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста. Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста. Ну и воровство, конечно. Скрепы и вредительство. Но главное — логистика войны…Будет военная станция: разгрузка танков, ракет», — уверен автор идеи.
Украинский военный рассказал, как разрушить Крымский мост
Свое предположение пользователь интернета подкрепил «фактами»: по его словам, 25 ноября по мосту прогнали железнодорожный состав, чтобы проверить новые возможности логистики.
Фейковую новость подхватили украинские издания Fakty.ua и «Обозреватель».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Ytro.ru
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