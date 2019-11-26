Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста

Украинцы рассекретили цель Крымского моста

На Украине сочинили новую легенду о Крымском мосте, пишет «Утро.ру».

Один из пользователей украинского сегмента Twitter заявил, что мост является стратегическим объектом, где российские военные будут «разгружать танки и ракеты».

«Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста. Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста. Ну и воровство, конечно. Скрепы и вредительство. Но главное — логистика войны…Будет военная станция: разгрузка танков, ракет», — уверен автор идеи.

Свое предположение пользователь интернета подкрепил «фактами»: по его словам, 25 ноября по мосту прогнали железнодорожный состав, чтобы проверить новые возможности логистики.

Фейковую новость подхватили украинские издания Fakty.ua и «Обозреватель».