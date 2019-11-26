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Общество

Папа Римский признался, что молится за Путина 

Газета.Ru 41 минуту назад
Папа Римский признался, что молится за Путина
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск отправил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму, в которой сообщил, что молится за него, передает служба печати Святого престола.
Также Франциск передал главе России сердечные приветствия. Он заверил Путина, что молится за него и за весь российский народ.
"Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ России", — подчеркнул он.
Стоит отметить, что Папа Римский направил подобную телеграмму не только Путину, но и лидерам стран, над которыми он пролетал во время визита в Таиланд и Японию. В это число вошли: Чехия, Финляндия, Австрия, Польша, Латвия, Литва, а также Словения и Хорватия.
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Теги:
В мире , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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