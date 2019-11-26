Папа Римский признался, что молится за Путина

Также Франциск передал главе России сердечные приветствия. Он заверил Путина, что молится за него и за весь российский народ.

"Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ России", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что Папа Римский направил подобную телеграмму не только Путину, но и лидерам стран, над которыми он пролетал во время визита в Таиланд и Японию. В это число вошли: Чехия, Финляндия, Австрия, Польша, Латвия, Литва, а также Словения и Хорватия.