«Слов раскаяния не будет»: насильник Билл Косби все отрицает

Осужденный за изнасилование 82-летний американский комик Билл Косби заявил, что его дело было подстроено, а присяжные приняли сторону обвинения в связи со сговором с прокуратурой . В первом с момента заключения интервью он также упомянул о своем привилегированном положении в тюрьме.

Американский актер в жанре стендап Билл Косби, осужденный в прошлом году за сексуальное насилие, настаивает на своей невиновности. В первом интервью с момента заключения под стражу в колонии строгого режима в Филадельфии он заявил, что оказался в тюрьме в результате сговора, организованного прокуратурой, пишет Deadline.

«Это все подстроено. Все эти присяжные, — сказал Кросби. — Когда я приду к условно-досрочному освобождению, от меня не услышат слов раскаяния. Мне безразлично мнение группы людей, которые приходят и рассуждают о том, чего не знают. Их там не было».

По словам 82-летнего комика, ему осталось отсидеть еще восемь лет и девять месяцев. Время за решеткой он проводит, наставляя других темнокожих заключенных, он обучает и поддерживает их согласно программе тюремной реформы под названием Mann Up. Актер также сообщил, что обратился за поддержкой к консорциуму общественных газет, принадлежащих темнокожим (NNPA).

Кроме того, артист назвал свою камеру «пентхаусом», имея в виду свое привилегированное положение в тюрьме.

Напомним, что 26 апреля 2018 года присяжные в Пенсильвании признали звезду «Косби Шоу» виновным в сексуальном насилии под воздействием наркотиков над бывшей сотрудницей Университета Темпл Андреей Констанд в 2004 году.

Отметим, что это обвинение стало лишь одним среди множества подобных. По словам предполагаемых пострадавших, даты инцидентов охватывают период с 1965 по 2008 год в десяти штатах США и в одной канадской провинции. Среди вменяемых ему преступлений также числится надругательство над детьми. Однако у большинства возможных деяний артиста уже истек срок давности для заведения уголовного дела.

Последствием прозвучавших обвинений стал разрыв связей многочисленных организаций с Косби, а ранее присвоенные ему почести и звания были отозваны. Телеканалы сняли с эфира повторы шоу комика и других программ с его участием.

В своих показаниях шоумен признался в случайном сексе с рядом молодых женщин, также он не стал отрицать использование «средства для восстановления мужской силы», выдача которого осуществляется по рецепту и к нему попало незаконно. В итоге комик был приговорен к десятилетнему тюремному заключению, оштрафован на $25 тыс., а также должен возместить расходы на судебное преследование в размере $47 тыс. В июне этого года актер подал на апелляцию.

6 января 2020 года в США начнется громкое судебное разбирательство, касающееся бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна , которому вменяются неоднократные изнасилования и сексуальные домогательства. Арестованный в прошлом году Вайнштейн был отпущен под залог в размере $1 млн и сейчас находится в ожидании суда.

В марте текущего года другой темнокожий американец, певец Ар Келли (полное имя — Роберт Сильвестр Келли), именуемый в СМИ «организатором секс-культа», выступил с опровержением всех вменяемых ему преступлений сексуального характера. В интервью телеканалу CBS, исполнитель заверил, что никогда не насиловал несовершеннолетних: «Это все ложь, слухи. Будь то старые слухи, новые слухи, будущие слухи, это все неправда».

Кроме того, 52-летний музыкант назвал «глупостью» информацию о том, что он якобы насильно удерживал девушек себя дома.

«Зачем бы я стал это делать? Это такая глупость. Просто включите сознание, как глупо было бы мне, человеку, который через многое прошел, держать у себя девочек против воли, не выпускать их, не давать им еды. Я не делал ничего подобного, и я буду бороться за свою жизнь», — произнес он со слезами на глазах.

В середине февраля известный адвокат Майкл Авенатти обвинил Ар Келли в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней. В доказательство этого он предоставил 42-минутное видео эротического содержания, на котором предположительно запечатлен исполнитель. В интервью The Hollywood Reporter Авенатти сообщил, что его клиент, предпочитающий оставаться неизвестным, сотрудничал с певцом и много раз виделся с девушкой, изображенной на видео. Сама видеозапись в настоящий момент находится в распоряжении прокуроры округа Кук города Чикаго штата Иллинойс Ким Фокс.

«Отвечая на запросы прессы, приложенный текст относится к нашей работе по делу Ар Келли, включая обнаружение новых ключевых видеодоказательств, подтверждающих его вину, — написал юрист у себя в соцсети. — Мы будем продолжать неустанно работать, чтобы этот хищник предстал перед судом».

Правозащитник подчеркнул, что жертве сексуального насилия Келли на момент случившегося было всего 14 лет, что добавляет к делу еще более серьезное обвинение в педофилии.

Несмотря на представленные обвинения, адвокат Ар Келли Стивен Гринберг настаивает на том, что музыкант не принимал участия в событиях на видео, как и в любых других незаконных действиях.

В июле певец был задержан в Чикаго по обвинению в хранении детской порнографии, вовлечении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию. Кроме того, суд не позволил освободить исполнителя под залог, поскольку во время заседания он отказался признать свою вину. Судья сделал вывод, что Ар Келли может предпринять попытку скрыться от правосудия, поэтому его следует задержать до начала разбирательства.