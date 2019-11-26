Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу

В России назвали последствия выхода США из Договора по открытому небу

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу ситуация в сфере безопасности осложнится. Он сообщил об этом на конференции по безопасности в Берлине, передает «Интерфакс».

Грушко отметил, что если США выйдут из договора «под надуманными предлогами», это негативно скажется на безопасности.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В конце октября сообщалось о планах США выйти из Договора по открытому небу. Президент страны Дональд Трамп подписал соответствующий документ, однако окончательное решение не было принято.