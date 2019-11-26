Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу

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В России назвали последствия выхода США из Договора по открытому небу 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу ситуация в сфере безопасности осложнится. Он сообщил об этом на конференции по безопасности в Берлине, передает «Интерфакс».
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Грушко отметил, что если США выйдут из договора «под надуманными предлогами», это негативно скажется на безопасности.
Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
В конце октября сообщалось о планах США выйти из Договора по открытому небу. Президент страны Дональд Трамп подписал соответствующий документ, однако окончательное решение не было принято.
Ранее в ноябре в России пообещали ответить американской стороне на выход из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва подготовит ответные меры Вашингтону и выразил сомнение насчет планов Соединенных Штатов.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Видео , Оружие , Владимир Ермаков , Александр Грушко , Дональд Трамп , МИД , Интерфакс , США
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