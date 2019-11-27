Начат диалог об особом статусе Донбасса

Украина начала обсуждать с республиками Донбасса закон об их особом статусе

Киев и Донецк приступили к обсуждению закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, чьи слова передает «Интерфакс».

По ее словам, этот диалог проходит в рамках переговоров в политической подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске . Обсуждение началось с обмена мнениями по изменению уже существующего закона, который был принят в 2014 году, однако фактически никогда не действовал, и внедрению в него «формулы Штайнмайера».

К настоящему моменту, отмечает Никонорова, говорить о каких-либо результатах не приходится. Однако она рассчитывает, что уже в ходе следующего заседания ТКГ стороны смогут рассмотреть и проработать проект будущего документа. По ее словам, главным залогом успеха по внедрению закона об особом статусе станет согласованное сторонами закрепление его положений в конституции.

Предоставление самопровозглашенным республикам Донбасса «особого статуса» предусмотрено подписанными в 2015 году минскими соглашениями. 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты по всей стране.

Вопрос особого статуса Донбасса в Кремле называют краеугольным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его нужно согласовывать с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Как они будут согласовывать, в каком формате?» — сказал он, добавив, что из-за этого появляется еще больше вопросов у «нормандской четверки».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.