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Армия

Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
В сети появилось видео, на котором подростки плюют в Вечный огонь Мемориального комплекса в Николаеве, а также жарят в нем булки и засовывают в пламя ноги. Об этом сообщает "Страна.ua".
Уточняется, что молодые люди осквернили своим поведением Мемориальный комплекс, который находится в Николаеве на улице Адмиральской возле Вечного огня.
Неизвестные молодые люди засняли на видео, как они плюют в огонь, пытаются поджарить в нем булку. Также на протяжении ролика они матерятся. На фоне у собравшихся играет музыка.
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Теги:
В мире , Видео , Украина
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