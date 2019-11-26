Россия преодолела санкции
Властям России пришлось предпринять много усилий, чтобы стабилизировать финансовую систему, однако сейчас банки адаптировались к западным санкциям.
Россия впервые показала США супероружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард». Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в Министерстве обороны России. «Авангард» — ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Украину назвали «жертвой российской агрессии»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала Украину жертвой российской агрессии. Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Путин отменил детское пособие
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет отменяются с 1 января 2020 года.
Военные запустили ракету в Крыму и поплатились
Минобороны РФ
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова выплатить 31 миллиона рублей компенсации за случайный запуск ракеты Х-29ТД. Об этом сообщает РИА Новости.
К посольству Украины принесли унитазы
телеграм-канал Остапа понесло
Двое активистов устроили несанкционированный пикет возле здания посольства Украины в Москве, принеся два унитаза с надписью «Поддержим боевую мощь Украины».
Почти официально. Российский флаг удалят из спорта
Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца. Всемирное антидопинговое агентство на заседании исполкома организации 9 декабря в Париже отправит весь российский спорт в тотальный бан.
Трагедия в Сочи: кто довел до суицида юную следовательницу
Соцсети
Следователь Мария Клочкова, покончившая с собой в кабинете отдела полиции Хостинского района Сочи, не хотела служить в МВД, однако была вынуждена работать там пять лет по контракту. При этом, как сообщили «Газете.Ru» в Краснодарском университете МВД РФ, который девушка окончила с красным дипломом, Клочкова всегда была на слуху из-за регулярного участия в научной и учебной деятельности вуза. Однокурсники характеризовали ее положительно.
"В панике прыгали в окно"
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании, количество погибших возросло до шести, об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По данным издания, пострадавшими числятся 325 человек.
Девушку насильно остригли в центре Москвы
Жилец апартаментов «Город столиц» на Пресненской набережной избил и насильно остриг девушку, сообщили СМИ.