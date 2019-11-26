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Помпео: США расследуют предположения о любом вмешательстве в свой избирательный процесс 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Помпео оценил «вмешательство» Украины в выборы
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты должны расследовать предположения о любом вмешательстве извне в свой избирательный процесс, в том числе со стороны Украины.
Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросу журналистов в Госдепартаменте.
Дипломата спросили, считает ли он, что стоит расследовать утверждения о том, что Украина может нести ответственность за взлом компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США во время предвыборной гонки в стране в 2016 году.
"Всякий раз, когда мы получаем информацию о том, что какая-либо страна вмешивается в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность убедиться в том, что мы расследовали эти [сведения]. Многие страны активно вовлечены в деятельность по подрыву американской демократии", — сказал Помпео.
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Теги:
В мире , США , Украина , Майкл Помпео , Демократическая партия США , Госдеп США
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