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В мире

Кадырова обнаружили на фото немецкой армии 

Lenta.ru 20 минут назад
На фотографии немецкой армии, которой проиллюстрирован материал в переводе RT о предложении министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр увеличить число зарубежных миссий, заметили солдата, похожего на главу Чечни Рамзана Кадырова. На это обратил внимание Telegram-канал «Орда».
«Рамзан Ахматович на суперсекретной миссии», — говорится в подписи к записи.
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В оригинале материала, опубликованном немецким изданием Die Welt, говорится, что бундесверу, по мнению Крамп-Карренбауэр, понадобится 13 лет, чтобы взять на себя 10 процентов военной мощи НАТО. К этому моменту военные расходы страны будут составлять два процента ВВП.
Однако пользователей сети больше заинтересовала фотография министра обороны Германии с военнослужащими. Один из солдат действительно похож на главу Чечни.
Ранее в ноябре пользователи сети предположили, что активистка Грета Тунберг может быть путешественницей во времени, поскольку нашли похожую на нее девушку на фото, датированном 1898 годом. Снимок был взят из архивов Вашингтонского университета. На нем запечатлены трое детей, работающие на золотом руднике в Канаде.
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Комментарии2 
Теги:
В мире , Видео , Грета Тунберг , Рамзан Кадыров , НАТО , Reuters , Германия , Чеченская Республика
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