Кадырова обнаружили на фото немецкой армии

На фотографии немецкой армии, которой проиллюстрирован материал в переводе RT о предложении министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр увеличить число зарубежных миссий, заметили солдата, похожего на главу Чечни Рамзана Кадырова . На это обратил внимание Telegram-канал «Орда».

«Рамзан Ахматович на суперсекретной миссии», — говорится в подписи к записи.

В оригинале материала, опубликованном немецким изданием Die Welt, говорится, что бундесверу, по мнению Крамп-Карренбауэр, понадобится 13 лет, чтобы взять на себя 10 процентов военной мощи НАТО . К этому моменту военные расходы страны будут составлять два процента ВВП.

Однако пользователей сети больше заинтересовала фотография министра обороны Германии с военнослужащими. Один из солдат действительно похож на главу Чечни.