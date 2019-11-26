Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией

Reuters: Турция выступает против плана НАТО по защите Прибалтики из-за ситуации в Сирии

Турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от "российской угрозы" до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии . Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе.

Латвии и По их данным, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве Эстонии помощь в случае нападения со стороны России , а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.

"Они [турки] держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", — приводит Рейтер слова неназванного собеседника.

По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать "разрушающими", в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о "смерти мозга" организации.

План по защите стран Прибалтики и Польши от действий России, который был составлен в связи с воссоединением Крыма и РФ в 2014 году, не имеет прямого отношения к политике Турции в Сирии, однако поднимает вопросы относительно защиты границ стран — членов НАТО, указывает агентство, Решение о его принятии должно быть озвучено на саммите альянса, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, и члены НАТО надеются на достижение компромисса с Анкарой по этому вопросу в связи с необходимостью одобрения обновленной стратегии по обеспечению альянсом защиты самой Турции.

Турецкая делегация в НАТО, а также министерство обороны и иностранных дел Турции пока никак не прокомментировали агентству поступившую информацию. В свою очередь представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя позицию Турции по противодействию плану организации по защите Прибалтики и Польши, заявила, что позиция Североатлантического альянса "по обеспечению безопасности и защиты всех союзников остается неизменной".