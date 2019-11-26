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Reuters: Турция выступает против плана НАТО по защите Прибалтики из-за ситуации в Сирии 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Турция отказалась поддержать НАТО в борьбе с Россией
Фото: Reuters
Турецкие власти отказываются поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от "российской угрозы" до тех пор, пока Североатлантический альянс не предоставит Анкаре политическую поддержку в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в альянсе.
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По их данным, Анкара отдала распоряжение представителю страны при организации не подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России, а также в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими РПК террористической. Как отмечает агентство, отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.
"Они [турки] держат в плену Восточную Европу, отказываясь соглашаться на принятие военного плана до тех пор, пока им не пойдут на уступки", — приводит Рейтер слова неназванного собеседника.
По словам другого источника, подобные действия со стороны Анкары можно считать "разрушающими", в то время как альянс пытается оправиться от критики НАТО президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, который ранее заявил о "смерти мозга" организации.
План по защите стран Прибалтики и Польши от действий России, который был составлен в связи с воссоединением Крыма и РФ в 2014 году, не имеет прямого отношения к политике Турции в Сирии, однако поднимает вопросы относительно защиты границ стран — членов НАТО, указывает агентство, Решение о его принятии должно быть озвучено на саммите альянса, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, и члены НАТО надеются на достижение компромисса с Анкарой по этому вопросу в связи с необходимостью одобрения обновленной стратегии по обеспечению альянсом защиты самой Турции.
Турецкая делегация в НАТО, а также министерство обороны и иностранных дел Турции пока никак не прокомментировали агентству поступившую информацию. В свою очередь представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя позицию Турции по противодействию плану организации по защите Прибалтики и Польши, заявила, что позиция Североатлантического альянса "по обеспечению безопасности и защиты всех союзников остается неизменной".
9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.
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Теги:
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Европа , Оружие , Политика , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , Рабочая партия Курдистана , НАТО , Reuters , Анкара , Польша , Турция
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