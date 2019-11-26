Оставим под санкциями: Эстония успокоила Зеленского

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Оружие

Премьер Эстонии пообещал Зеленскому сохранить санкции против России 

ТАСС 1 час назад
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заверил во вторник президента Украины Владимира Зеленского, что санкции ЕС против России не будут сняты до выполнения минских соглашений.
"Санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения, — передает его слова Коммуникационное бюро правительства Эстонии. — Мы также будем поддерживать Украину в ее стремлении на пути в ЕС и НАТО, в том числе через [программу] "Восточное партнерство".
Зеленский оценил отношения России и Украины
Ратас добавил, что Таллин поддерживает усилия Киева по восстановлению территориальной целостности, и приветствовал планы реформ на Украине.
"Мы очень хорошо понимаем ваши усилия по обновлению страны, — заявил эстонский премьер. — Важно, чтобы народ Украины понимал, что выбран лучший путь, который сопровождается переменами. Эстонии потребовались годы, чтобы присоединиться к ЕС и НАТО и провести соответствующие реформы, но эта работа того стоила".
Зеленский во вторник прибыл с однодневным визитом в Таллин, где встретился с президентом республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Хенном Пыллуаасом. Президента Украины сопровождают вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Кроклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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Комментарии54 
Теги:
В мире , Видео , Европа , Прибалтика , Тимофей Милованов , Вадим Пристайко , Михаил Федоров , Владимир Зеленский , Керсти Кальюлайд , ЕС , НАТО , Эстония
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