Оставим под санкциями: Эстония успокоила Зеленского

Премьер Эстонии пообещал Зеленскому сохранить санкции против России

"Санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения, — передает его слова Коммуникационное бюро правительства Эстонии. — Мы также будем поддерживать Украину в ее стремлении на пути в ЕС и НАТО, в том числе через [программу] "Восточное партнерство".

Ратас добавил, что Таллин поддерживает усилия Киева по восстановлению территориальной целостности, и приветствовал планы реформ на Украине.