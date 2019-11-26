В Чехии хотят судить лидеров бывшей ЧССР

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990). Об этом сообщил журналистам во вторник представитель прокуратуры Ян Лелек.

"Уголовные дела возбуждены против бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала (95 лет) и бывшего чехословацкого министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет)", — сказал он.

Уголовные дела возбуждены Управлением документации и расследования преступлений коммунизма, которое входит в структуру полиции Чехии. Лидеры бывшей ЧССР обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Как пояснил Лелек, речь идет о применении пограничниками огнестрельного оружия на чехословацких границах во время пребывания обвиняемых у власти в 70-80-х годах прошлого века, в результате чего гибли граждане, незаконно пересекавшие границу в попытке покинуть страну.

"Они (Якеш, Штроугал и Вайнар) не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР", — сказал Лелек.

По его данным, с 1976 года до ноября 1989 года, кода чехословацкая компартия в результате Бархатной революции потеряла власть, при попытке перехода государственной границы ЧССР были убиты девять и ранены не менее семи граждан.