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В мире

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР 

ТАСС + ещё 2 54 минуты назад
В Чехии хотят судить лидеров бывшей ЧССР
Фото: РИА Новости
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990). Об этом сообщил журналистам во вторник представитель прокуратуры Ян Лелек.
"Уголовные дела возбуждены против бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала (95 лет) и бывшего чехословацкого министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет)", — сказал он.
Уголовные дела возбуждены Управлением документации и расследования преступлений коммунизма, которое входит в структуру полиции Чехии. Лидеры бывшей ЧССР обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Как пояснил Лелек, речь идет о применении пограничниками огнестрельного оружия на чехословацких границах во время пребывания обвиняемых у власти в 70-80-х годах прошлого века, в результате чего гибли граждане, незаконно пересекавшие границу в попытке покинуть страну.
"Они (Якеш, Штроугал и Вайнар) не приняли мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах ЧССР", — сказал Лелек.
По его данным, с 1976 года до ноября 1989 года, кода чехословацкая компартия в результате Бархатной революции потеряла власть, при попытке перехода государственной границы ЧССР были убиты девять и ранены не менее семи граждан.
Удивление по поводу привлечения Якеша, Штроугала и Вайнара к уголовной ответственности выразил в Twitter пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек. По его мнению, решение полиции приурочено к 30-й годовщине Бархатной революции, и речь идет не о "торжестве справедливости, а о политическом жесте".
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Теги:
В мире , Иржи Овчачек , Чехия
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