В НАТО захотели дружить с Россией 

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РИА Новости + ещё 6 1 час назад
НАТО видит в контактах с РФ "взаимную заинтересованность" в поддержании линий военной связи для обеспечения предсказуемости, сообщил во вторник альянс.
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Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, сообщили ранее во вторник в Минобороны РФ.
"Эта встреча демонстрирует явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи в целях обеспечения предсказуемости в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высокопоставленными руководителями РФ", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что стороны "договорились о дальнейшем использовании военных линий связи".
Других подробностей повестки переговоров альянс в сообщении не привел.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Политика , Стюарт Пич , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , НАТО
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