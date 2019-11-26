В НАТО захотели дружить с Россией

НАТО видит в контактах с РФ "взаимную заинтересованность" в поддержании линий военной связи для обеспечения предсказуемости, сообщил во вторник альянс.

"Эта встреча демонстрирует явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи в целях обеспечения предсказуемости в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высокопоставленными руководителями РФ", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что стороны "договорились о дальнейшем использовании военных линий связи".

Других подробностей повестки переговоров альянс в сообщении не привел.