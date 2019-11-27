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В мире

В списке «Небесной сотни» обнаружены фальсификации 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
В списке «Небесной сотни» обнаружены фальсификации
Фото: РИА Новости
Треть из 105 человек, указанных в списке «Небесной сотни», скончались от сердечной недостаточности, обморожения, из-за самоубийств или пьяных драк.
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обнаружила в списке «Небесной сотки» имена людей, которые погибли не из-за правоохранителей во время протестов на Майдане в 2014 году. Она изучила обстоятельства их смерти и нашла фальсификации.
В материале для Страна.ua, Лукаш заявила, что не намерена делать какие-либо выводы и предоставила это право читателям. Она добавила, что данные могут не быть абсолютно достоверными из-за трудностей, которые возникли при их сборе.
«Не мифы о Майдане, а честное расследование и наказание виновных стало бы лучшим ответом для их родных, для всех нас. Но его не было», — подчеркнула Лукаш.
Чиновник провела анализ причин смертей людей из списка и разделила их на четыре группы. В первой оказались люди, которые вошли в «Небесную сотню» по непонятным причинам. В нее попал умерший от проблем с сердцем мужчина, причем, не на территории площади, а в метро. Там же была женщина, которая скончалась от аллергии на лидокаин.
Вторая группа состоит из не связанных с Майданом смертей людей, в третью колонку Лукаш включила погибших от травм, а в четвертой оказались застреленные на площади Независимости в Киеве. В последний список вошли 69 человек. Экс-министр обратила внимание, что также неясно, кто именно их убил.
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Теги:
В мире , Самоубийство , Майдан , Елена Лукаш
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