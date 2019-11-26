Не герои: в списке убитых на Майдане нашли лишних

В списке жертв Майдана есть лишние, выяснила член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш . Она указала на то, что 36 из 105 человек, указанных в списке «небесной сотни» как Герои Украины, скончались от сердечной недостаточности, обморожения, вследствие самоубийств или пьяных драк. Причем некоторые даже вне Майдана.

В списке 105 погибших в ходе «майдана» людей обнаружены признаки фальсификации — там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады , член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.

Например, 24 человека, посмертно получившие звания Героев Украины и кавалеров ордена «Небесной сотни», умерли по причинам, никак не связанным с какими бы то ни было боевыми действиями.

Ольга Бура умерла от укола лидокаина, введенного врачом «майдана». Причина — аллергия на препарат. Сергей Дидыч был сбит грузовиком. Несколько других людей скончались от сердечной недостаточности, обморожения. Максим Горошишин умер от отравления чадом горящих шин.

Примечательно, что некоторые умерли вне «майдана» также при случайных обстоятельствах или от болезней, а также вследствие самоубийств или пьяных драк. Также обращает на себя внимание тот факт, что немало людей из списка, судя по описанным обстоятельствам, относились к неблагополучной части населения.

«Дмитрий Чернявский. Владимир Рыбак. Юрий Поправка. Василий Сергиенко. Все они признаны Героями Украины посмертно. Погибли в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, Славянске, Горловке и Донецке. Почему они стали членами «Небесной сотни» — совершенно не понятно. Нужен был список жертв подлиннее? Помасштабнее?» — задается вопросом Лукаш.

Еще восемь человек умерли от травм, но доказательств, что они получили увечья в ходе «майдана», нет.

69 человек действительно погибли на Майдане, но Лукаш оставляет открытым вопрос о том, кто их убил.

21 ноября украинскому «майдану» исполнилось шесть лет. В этот день на Украине отмечается День достоинства и свободы — государственный праздник, инициированный экс-президентом Петром Порошенко

«Украина — это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две революции — наш «майдан» 2004 года, который был праздником свободы, и революция-2013, революция достоинства. Это был чрезвычайно тяжелый экзамен для Украины, когда украинцы продемонстрировали свою европейскость, достоинство, свое стремление к свободе», — говорил в 2014-м Петр Порошенко, отметив, что этот день будет «отныне и навеки» отмечаться 21 ноября.

Действительно, в тот день шесть лет назад в стране начались митинги за подписание соглашения об ассоциации с Европой, которые переросли в революцию и привели к смене власти. Во главе страны оказались политики-националисты. В своем президентстве Порошенко опирался на три аспекта — армия, язык, вера.

Евромайдан привел Украину к потере Крыма, который после референдума вернулся в состав России, и войне в Донбассе. Президентство Порошенко ознаменовалось, по большому счету, военной и националистической риторикой.

Спустя шесть лет Киев все еще находится в состоянии конфликта с ДНР и ЛНР, возвращение Крыма в состав Украины называют невозможным уже не только российские политики, да и Запад сменил свою риторику относительно украинского вопроса.

В прошлом месяце стало известно, что протесты в Гонконге устраивают в том числе и те, кто поднимал украинцев на «революцию» на Майдане незалежности в центре Киева — об этом рассказал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции.

По словам дипломата, ситуация в административном районе КНР до сих пор неспокойная, в Азию уже приехали дестабилизирующие элементы с Украины, которые хотят сменить власть в Гонконге.

« [Ситуация] осложняется тем, что все больше международных сил грубо вмешиваются в дела Гонконга. Там появились украинские элементы. Они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: «Мы хотим так жить, как украинцы». Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около $20 тыс.», — указал Ханьхуэй.

При этом он заметил, что «революцию» сделать в Гонконге мятежникам не удастся, а вот снизить уровень жизни — очень даже.

«Конечно, цели сепаратистов достигнуты не будут. Но вот эта их цель — «жить на уровне Украины» — вполне достижима. Гонконг больше века, до конца 1998 года, был колонией. Тогда о правах человека почему-то никто не говорил. А сейчас — налеты на полицейских, порча объектов инфраструктуры… Это бандиты!» — приводит ФАН слова посла.

Также примечательно, что за два дня до этого палата представителей конгресса США приняла резолюцию в поддержку Гонконга, обязывающую Вашингтон отчитываться о том, как американские власти следят за сохранением автономии территории от посягательств Пекина. И, естественно, это вызвало недовольство КНР, передает НСН.

«Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с принятием палатой представителей США так называемого Акта о правах человека в Гонконге», — говорилось в заявлении на сайте МИД КНР.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, конгресс США в резолюции «передергивает факты» о происходящем в Гонконге.