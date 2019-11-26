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Зеленский оценил отношения России и Украины 

Рамблер 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал российско-украинские отношения как «очень сложные». Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя интервью украинского бизнесмена Игоря Коломойского, в котором он заявил о важности восстановления отношений с РФ.
О чем говорили Путин и Зеленский
Зеленский заявил, что Коломойский является не президентом Украины, а лишь ее гражданином.
«И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог, и, если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров», — цитирует Зеленского РИА «Новости».
Саммит «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря.
Как ранее сообщал «Рамблер», в понедельник по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Стороны, в частности, обсудили возможное продление договора по транзиту газа и прямые поставки российского газа на Украины.
Комментарии26 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , ЕС , РИА Новости , Эстония
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