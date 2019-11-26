Зеленский оценил отношения России и Украины

Зеленский заявил, что Коломойский является не президентом Украины, а лишь ее гражданином.

«И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог, и, если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров», — цитирует Зеленского РИА «Новости».

Саммит «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря.

Как ранее сообщал «Рамблер», в понедельник по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Стороны, в частности, обсудили возможное продление договора по транзиту газа и прямые поставки российского газа на Украины.