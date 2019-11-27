Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

Разведслужбы России оказались среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на территории Чехии . Об этом сообщается в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.

"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", — говорится в документе.

По версии чешской спецслужбы, активностью в Чехии наряду с Россией отличаются разведывательные службы Китая.

По его словам, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую с российской стороны "опасность".

По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России "следует отнестись очень серьезно".