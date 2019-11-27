Эту рыбу русские едят, а норвежцы кормят ею собак

NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам

NRK (Норвегия) . Норвежские специалисты продолжают бить тревогу из-за вторжения русской горбуши, которая вытесняет норвежского атлантического лосося. В Норвегии эта рыба считается паразитом, и люди ее не едят. А вот в российском интернете — миллион рецептов разных блюд из горбуши, сообщает

Вылов запрещенной и нежелательной горбуши превысил в этом году десять тонн. Норвежцы ее не едят, но нашли неожиданное применение, чтобы не выбрасывать.

России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде.

А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют. Горбуша здесь опасный чужак, который угрожает атлантическому лососю.

Рыба считается паразитом, и ее не едят.

Глава комитета по рыболовству в Союзе охотников и рыболовов Сёр-Варангера Рольф Коллстрём (Rolf Kollstrøm) придумал, как утилизировать горбушу, не выбрасывая.

«Поначалу мы раздавали рыбу местным жителям. Но потом договорились с местным питомником ездовых собак, чтобы ее скармливали лайкам. Еще рыба идет на приманку для ловли крабов», — объясняет Коллстрём.

Непрошеный гость в норвежских реках

Если загуглить слово «горбуша» по-русски и по-норвежски, разница будет поразительная.

Норвежский поиск выдает статьи типа «В этом году ожидается очередное вторжение горбатого лосося» и «Убивайте пришельцев!» По-русски же попадаются рецепты разных блюд из горбуши.

Вообще-то родина горбуши — Тихий океан, но в 1950-х ею зарыбили водоемы на Кольском полуострове.

Рыба попадается в Северной Норвегии, и два года назад рыбаки жаловались на настоящее вторжение. Тогда горбушу ловили аж на юге страны, в Ослофьорде у самой столицы.

Размеры бедствия

Ихтиолог Эйвинд Фьеллсет (Øyvind Fjeldseth), консультант Норвежской ассоциации охотников и рыболовов, рад, что наконец-то появились реальные цифры по нежелательным видам лосося.

Данные по отлову горбуши в Норвегии получены впервые.

В Финнмарке выловлено 9,5 тонны горбуши, и еще 0,6 тонны в Тромсе. Свежие данные от Норвежского статистического бюро говорят, что горбуша попадается и на юге вплоть до губернии Ругаланн.

«Хорошо, что теперь есть цифры. Благодаря им проще будет принять меры. Стало ясно, каковы размеры бедствия. И как мы будем с этим видом бороться. В идеале нам предстоит полностью от него избавиться», — говорит Фьеллсет.

Фьеллсет считает, что от добровольного вылова горбуши — как это было в последние годы — пора переходить к мерам более решительным.

«Рыболовных субботников уже недостаточно. В долгосрочной перспективе это не сработает. Настало время принимать меры, чтобы очистить наши реки от горбуши».

«Мы не хотим, чтобы в норвежской природе обосновались пришельцы. Это инвазивные виды пагубно сказываются на речной экосистеме», — считает Фьеллсет.

Предоставьте это профессионалам

Главе комитета по рыболовству в Союзе охотников и рыболовов Сёр-Варангера Рольфу Коллстрёму в этом году довелось поучаствовать в субботниках по ловле горбуши на реках Клоккерэльва и Карпэльва. Это тяжкий труд, говорит он.

«У нас ушла масса времени и сил, чтобы все организовать и устроить. Участвовали местные и приезжие рыболовы-любители. Горбуше в наших реках никто не рад, и волонтеров было много», — говорит он.

Если мы хотим разобраться с проблемой раз и навсегда, пора переходить на профессиональную основу, считает он.

«Рано или поздно мы перестанем справляться. Вылов надо организовать совершенно по-иному, чтобы не давать рыбе подниматься к истокам. Нам предстоит познакомиться с горбушей поближе, потребуются специальные исследования и своя методика», — рассуждает он.

Отнерестившись, горбуша погибает. Начинается гниение, и есть ее уже нельзя.

Получается, если рыбу не выловить до нереста, масса еды пропадет зазря.

Справка:

Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) — тихоокеанский лосось, обитает в северной части Тихого океана.

Имеет особый двухлетний жизненный цикл.

Самцы и самки погибают вскоре после осеннего нереста. Появившийся следующей весной молодняк быстро мигрирует в море. Там он проводит весь следующий год, питаясь ракообразными и рыбой. А летом второго года рыба возвращается в пресную воду отнереститься и завершить жизненный цикл.

Рыба, отнерестившаяся в нечетные годы, дает потомство, которое также нерестится в нечетные годы, — их репродуктивный цикл отделен от рыб, которые нерестятся в четные годы.

В 1960-х годах горбушу выпустили на Кольском полуострове, и рыба начала распространяться по рекам Северной Норвегии.

Кольская популяция нерестится в нечетные годы, как было замечено в 2017 году.

Сегодня горбуша чаще всего встречается в губернии Финнмарк, недалеко от границы с Россией. В 1960-х годах вдоль норвежского побережья были зафиксированы крупные уловы, но постепенно вылов снизился.

В 2017 году в норвежских реках снова обнаружились крупные косяки горбуши.

Горбуша находится в черном списке чужеродных видов, считаясь видом «высокого риска».