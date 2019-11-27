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Происшествия

Новые подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы у побережья Албании 

ТАСС + ещё 61 1 час назад
Новое землетрясение произошло в Албании
Фото: flickr.com
Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у берегов Албании в Адриатическом море спустя сутки после подземных толчков магнитудой 6,4. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 24 км к северу от города Дуррес. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
26 ноября в Албании было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Под ударом стихии оказалась столица страны Тирана и город Дуррес, в них был объявлен режим ЧП. Жертвами подземных толчков, по последним данным, стали 27 человек, более 650 человек пострадали.
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Теги:
В мире , Происшествия , Землетрясение , Албания
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