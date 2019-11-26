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Презентация пикапа Tesla Cybertruck 2019 

Рамблер 16 минут назад
Презентация новой модели Tesla прошла в ноябре 2019 года. Сама презентация началась с атмосферы фильма "Бегущий по лезвию" или так называемого стиля киберпанк. Была мистическая музыка, лучи и атмосферное освещение и действительно началось крутое шоу. На экране появилась кибердевушка в виде голограммы, которая сказала, что готова представить своего создателя. И естественно вышел сам Илон Маск. Илон всех поприветствовал и рассказал, что пикапы не менялись на протяжении сотни лет. И сейчас сложно отличить, какой из пикапов в каком году был выпущен, и нам нужно что-то новое. Нужна устойчивая энергетика прямо сейчас. И на сцене появился Cybertruck.
Как прошла презентация смотрите в этом видео.
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
В мире , Видео , Илон Маск
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