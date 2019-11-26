Презентация пикапа Tesla Cybertruck 2019

Презентация новой модели Tesla прошла в ноябре 2019 года. Сама презентация началась с атмосферы фильма "Бегущий по лезвию" или так называемого стиля киберпанк. Была мистическая музыка, лучи и атмосферное освещение и действительно началось крутое шоу. На экране появилась кибердевушка в виде голограммы, которая сказала, что готова представить своего создателя. И естественно вышел сам Илон Маск . Илон всех поприветствовал и рассказал, что пикапы не менялись на протяжении сотни лет. И сейчас сложно отличить, какой из пикапов в каком году был выпущен, и нам нужно что-то новое. Нужна устойчивая энергетика прямо сейчас. И на сцене появился Cybertruck.

Как прошла презентация смотрите в этом видео.