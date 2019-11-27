Разжигание холодной войны: США призвали признать Крым

США стоит признать Крым российским, перестать «слепо» поддерживать претензии Киева и наладить отношения с Россией . Об этом в своей статье в The National Interes заявил профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн.

Автор статьи напомнил, что США тратят большие деньги на поддержку Украины и призвал наладить отношения с Россией. Он привел несколько причин, по которым стоит смириться с принадлежностью Крымского полуострова России.

Голдстайн напомнил, что переход Крыма к России прошел без кровопролития и обратил внимание на «реки крови», которые ранее были пролиты для защиты полуострова во время Второй мировой войны и Крымской войны.

Также в своей статье Голдстайн указал на то, что на протяжении всего постсоветского периода у России была в Крыму крупная военно-морская база, и Москва всегда рассматривала эту территорию как одну из ключевых областей национального интереса.

По мнению эксперта, Италия и Германия устали от санкций из-за Крыма, а НАТО , сосредоточившись на России, плохо справляется с «ощутимыми угрозами безопасности, включая терроризм и иммиграцию». Кроме того, напряженность вокруг Крыма может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией, которое может перерасти в ядерный конфликт, уверен Лайл Голдстайн.

Он призвал американских дипломатов отвлечься от «разжигания старой напряженности холодной войны» и начать переговоры о «великой сделке», которая поможет укрепить безопасность в Европе.