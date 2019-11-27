В США властям дали настоятельный совет по Крыму

Признать Крым российским призвали в США

Профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн написал для американского издания статью, в которой посоветовал политикам пересмотреть своё отношение к крымскому вопросу.

В частности, профессор указал на то, что «русские заплатили за Крым кровью» и существует историческая связь между Россией и полуостровом, а также на то, что в Крыму на протяжении всего постсоветского периода находилась крупная военно-морская база и он всегда рассматривался как ключевая область национальных интересов.

Голдстайн обратил внимание и на интеграцию полуострова в российскую инфраструктуру, например запуск железной дороги между полуостровом и материком.

Способность регулярно перевозить тяжёлые грузы с материка будет иметь существенную пользу для развития полуострова. Хотя многие западные специалисты хотели бы представить «Россию в упадке», её экономика по-прежнему остается одной из крупнейших мире, — пишет профессор.

Резюмируя, Голдстайн заявляет об усталости мирового сообщества от крымского вопроса, негативного влияния антироссийских санкций на европейские страны и перспективе военного конфликта, вплоть до ядерной войны, из-за нарастания напряжённости вокруг Крыма между США и РФ.