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Участники митинга в Тбилиси освистали президента Грузии при выходе из кафе 

ТАСС 36 минут назад
Президента Грузии освистали из-за ужина в кафе
Фото: REUTERS/Давид Мдзинаришвили
Участники многотысячного митинга, проходившего в понедельник в Тбилиси у стен парламента, освистали президента Грузии Саломе Зурабишвили, когда она выходила из кафе, расположенного недалеко от здания высшего законодательного органа. Трансляцию с места событий вела грузинская телекомпания TV Pirveli.
Зурабишвили в кругу друзей ужинала в кафе. Митингующие узнали об этом после того, как администрация заведения опубликовала на его странице в Facebook фотографию президента. Этот факт привел в ярость демонстрантов, которые считают, что глава государства во время кризиса в стране должна заниматься его урегулированием, а не ужинать в кафе. Они решили прийти в заведение и спросить у Зурабишвили, что она думает по поводу протестов.
Охрана президента, увидев митингующих и представителей СМИ, приняла решение закрыть вход в кафе и вызвала подкрепление. Прибывшие на место дополнительные силы полиции организовали специальный коридор, по которому Зурабишвили добралась до машины. Протестующие освистали главу государства и выкрикивали "Слуга, слуга!", а также пытались передать ей соленья, однако охрана не позволила этого сделать.
Многотысячный митинг у парламента уже завершился. Там остаются от 100 до 200 человек, которые решили пикетировать входы в его здание, разбили палатки, принесли пуфы, повесили специальный экран, на котором будут показывать фильмы, и собираются остаться там на ночь. Кроме того, протестующие установили палатки на проспекте Руставели, который расположен перед парламентом. Дорога перекрыта.

Протесты в Грузии

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.
После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они впервые заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.
18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. Затем оппозиция назначила масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символами протеста, на ворота госучреждений.
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Теги:
В мире , Саломе Зурабишвили , Грузия , Тбилиси
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