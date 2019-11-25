Суд на стороне Москвы: как в Гааге изучают керченский инцидент

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Требования Киева относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства были оставлены трибуналом без внимания.

Москва одобрила тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел ее позицию при обсуждении иска по делу, касающемуся нарушения украинскими военными кораблями государственной границы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Данный трибунал, первое заседание которого состоялось 22 ноября, был сформирован по инициативе Киева на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу», — поясняется в сообщении МИД РФ.

Теперь у каждой из сторон есть полгода на подготовку своих меморандумов.

«Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве», — резюмируется комментарий российского внешнеполитического ведомства.

Накануне международная ассоциация «Таврида», представляющая Крым в Брюсселе, заявила о намерении созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе.

Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов , передает НСН.

Трибунал намерены провести весной следующего года. По словам Молохова, это «квазисудебный процесс», который может изменить общественное мнение в западных странах. Уже начат отбор кандидатур для участия в работе трибунала. Чиновник отметил, что инцидент будут обсуждать несколько сессий подряд, каждая из которых займет по несколько дней. Первая сессия трибунала должна пройти в России «недалеко от места инцидента».

Год назад, 25 ноября 2018 года, события в районе Керченского пролива разворачивались стремительно и больше напоминали сюжет военной истории: три корабля ВМС Украины «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» взяли курс на Керченский пролив, нарушив при этом установленные правила прохождения судов через акваторию.

Несколько часов они не реагировали на требования сотрудников Пограничной службы ФСБ РФ , из-за чего после последнего предупреждения российские силовики вынуждены были применить оружие. Обошлось без жертв.

Москва арестовала суда и находившихся на них 24 моряков. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ. В ответ Киев ввел в 10 приграничных с Россией областях военное положение. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва чуть ли не готовится атаковать Украину, хотя изначально было понятно, что никаких подобных планов у России не было и нет.

После инцидента мужчинам — гражданам России от 16 до 60 лет — был закрыт въезд на Украину, а отношения между странами достигли нового дна.

Президент России Владимир Путин обвинил Порошенко в сознательной провокации,

ведь украинские корабли пытались пересечь границу РФ там, где проходила морская территория нашей страны даже еще до перехода Крыма под российскую юрисдикцию.

Вскоре Украине были возвращены как моряки, так и корабли. 7 сентября нынешнего года между государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами, в их число вошли 24 военнослужащих, которые отправились на родину.

Вслед за этим — через два месяца — российские власти передали украинским коллегам и три корабля, которые ранее были конфискованы в качестве вещественных доказательств. Оружие, документы и электроника приобщены к материалам дела, сообщил адвокат моряков.

Йенс Столтенберг. Этот шаг со стороны России оценило мировое сообщество. В том числе передачу кораблей Киеву поприветствовал генсек НАТО

«Приветствую передачу кораблей Украине. Это следовало сделать давно», — указал он.