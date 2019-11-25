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Экс-президент Грузии поддержал протестующих 

Газета.Ru 48 минут назад
Экс-президент Грузии поддержал протестующих
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил на митинге, где выразил свою поддержку оппозиционным силам, сообщает "Интерфакс".
В своей речи Маргвелашвили заявил, что протест необходимо продолжать до тех пор, пока действующая власть не выполнит требования народа о проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе.
Бывший глава государства негативно оценил отказ правительства идти на уступки. Он подчеркнул, что "у политической силы, которая противостоит народу, нет будущего".
При этом Маргвелашвили выразил надежду на мирное разрешение ситуации.
14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
18 ноября оппозиционные силы блокировали здание парламента, что привело к силовому разгону протестующих.
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Теги:
В мире , Кавказ , Георгий Маргвелашвили , Интерфакс , Грузия
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