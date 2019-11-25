Эрдоган посетил турецкую военную базу в Катаре

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Катар посетил турецкую военную базу, назвав военнослужащих ВС Турции гарантом безопасности этой страны, передает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, безопасность Катара для Анкары не менее значима, чем защита интересов самой Турции. Эрдоган отметил, что турецкая военная база в Катаре была создана для повышения его оборонного потенциала и проведения совместных учений.

"Присутствие Турции не должно никого беспокоить. Начиная с 2017 года, когда разразился кризис в отношениях между Дохой и рядом арабских стран Персидского залива, турецкие военные также остаются гарантом безопасности Катара. Мы выступаем за скорейшее прекращение кризиса, продолжающегося уже 2,5 года", — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что те, кто требует закрытия турецкой военной базы в Катаре, не осознают уровня сотрудничества между Анкарой и Дохой. По его словам, Турция готова поддержать Катар в самую трудную минуту. Он также сообщил о завершении строительства новой казармы для персонала базы ВС Турции в Катаре.

В июне 2017 года имеющие общую сухопутную и морскую границу с Катаром ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн закрыли свое морское, воздушное и наземное пространства для катарских самолетов, кораблей и автомобилей, установив транспортную блокаду эмирата после разрыва с ним дипотношений из-за обвинений в поддержке терроризма. Эмир Кувейта и США попытались предпринять шаги, чтобы примирить соседей, состоящих в одной Организации арабских стран Персидского залива, но у них ничего и не получилось.