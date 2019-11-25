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Франция призвала увеличить состав СБ ООН до 25 членов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Франция призвала увеличить состав СБ ООН
Фото: РИА Новости
Состав Совета Безопасности ООН можно было бы увеличить до 25 государств, заявил, выступая с трибуны генассамблеи, постпред Франции при организации Николя де Ривьер.
"Франция поддерживает расширение Совета — как за счет постоянных, так и непостоянных членов. Франция также поддерживает кандидатуры Германии, Бразилии, Индии и Японии в качестве новых постоянных членов Совбеза. Также мы выступаем за укрепление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совбеза", — сказал де Ривьер.
По его словам, "расширенный Совбез мог бы вмещать до 25 представителей, включая новый постоянных и непостоянных членов".
"Эти члены должны быть назначены всей Генассамблеей, а не региональной группой. Такое увеличение Совета Безопасности сделало бы его более представительным и укрепило его авторитет", — добавил дипломат.
Совет безопасности ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.
Постоянные члены: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018-2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР — на 2019-2020 годы.
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Теги:
В мире , Европа , Генассамблея ООН , Совбез ООН , Бразилия , Германия , Франция , Япония
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