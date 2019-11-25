Пока вы не уснули: украинский «Штирлиц» сделал заявление 

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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Юрий Лоза , Дмитрий Песков , Людмила Паршина , Петр Порошенко , Людмила Вербицкая , Василий Волга , Александр Молохов , Владимир Путин , Правительство РФ , Верховная Рада , РИА Новости , "Российская газета"
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