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МВФ и Украина добились прогресса в обсуждении реформ новой кредитной программы 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
МВФ может предоставить Украине новую программу помощи
Фото: РИА Новости
Миссия Международного валютного фонда и украинские власти достигли прогресса при обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы. Об этом в понедельник говорится в заявлении официального представителя фонда в стране Рона ван Родена по итогам визита миссии на Украину.
"Миссия добилась значительного прогресса в обсуждении [с украинскими властями] политики и реформ, которые могут лечь в основу новой, поддерживаемой МВФ кредитной программы. В их число входит денежно-кредитная, налогово-бюджетная и финансовая политика, а также реформы, направленные на улучшение деловой среды, укрепление верховенства права и ускорение экономического роста. В ближайшие недели обсуждения продолжатся", — отмечается в документе.
Как отметил Роден, который возглавлял миссию, специалисты фонда "провели конструктивные и продуктивные консультации с украинскими властями и выразили им признательность за значительный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в деле проведения реформ и продолжения разумной экономической политики".
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ вне зависимости от того, какой вывод сделает миссия фонда.
Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд В конце декабря 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд Украина планировала получить в текущем году два транша около $1,3 млрд каждый, но этого так и не произошло. Министр финансов Украины Оксана Маркарова ранее заявила, что Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Оксана Маркарова , Международный валютный фонд
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