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Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате 

RT на русском + ещё 6 57 минут назад
Зеленский готов к встрече в нормандском формате
Фото: пресс-служба президента Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 ноября. Об этом сказал в видеообращении, опубликованном в YouTube.
По словам Зеленского, он считает важным использовать встречу, чтобы обсудить возвращение Киеву «территорий и людей» и «возобновление украинского суверенитета».
«Это очень важная встреча, начинаем готовится к этой встрече. Честно говоря, готовы, но нужно ещё немножко поработать», — сказал он.
Ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
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