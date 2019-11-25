Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.

«Мы согласны с тем, что НАТО это единственный гарант европейской безопасности. Наши силы хранят мир и предотвращают конфликт», — цитирует Столтенберга сайт НАТО.

Он также заявил о приверженности альянса Балтийскому региону на фоне усиления России.

Столтенберг пообещал, что вопрос общего подхода к российскому вопросу будет обсуждён на встрече лидеров стран-членов НАТО в Лондоне.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Европа не будет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.