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Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Столтенберг: НАТО — гарант безопасности в Европе
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.
«Мы согласны с тем, что НАТО это единственный гарант европейской безопасности. Наши силы хранят мир и предотвращают конфликт», — цитирует Столтенберга сайт НАТО.
Он также заявил о приверженности альянса Балтийскому региону на фоне усиления России.
Столтенберг пообещал, что вопрос общего подхода к российскому вопросу будет обсуждён на встрече лидеров стран-членов НАТО в Лондоне.
Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Европа не будет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО.
24 ноября советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен рассказал, что НАТО не желает вступать в конфликт с Россией.
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Теги:
В мире , Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , Роберт О'брайен , Латвия
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