«Этому нет конца»: россияне высказались о допинговых скандалах

80% россиян (то бишь большинство), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что скандалы с допингом и российскими спортсменами так и будут продолжаться всегда. По их мнению, таким образом Запад специально будет "расшатывать" статус России на мировой арене.

11% опрошенных думают, что этому есть предел, поэтому взгляды на этот счет у нее более оптимистичные.

9% проголосовавших не любят прогнозировать. Они ответили: «Как будет, так будет».

Всего в опросе приняли участие 6178 человек.

В РУСАДА предсказали «тяжелый удар» по российскому спорту из-за возможного лишения статуса соответствия на фоне допингового скандала. По мнению генерального директора организации Юрия Гануса, нашей стране грозят трагические последствия в том случае, если вина будет доказана.

История с возможным лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) близится к концу, который может стать для отечественного спорта печальным. Пока еще действующий президент международной организации Крэйг Риди некоторое время назад анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА, после чего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще нескольких представителей руководства ведомства отстранили от своих должностей, заподозрив в махинациях по допинговому делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.