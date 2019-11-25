Годовщина Керченской провокации. Пять уроков, которые не усвоил Зеленский

Год назад 25 ноября Военно-морские силы Украины предприняли попытку прорыва через Керченский пролив. Эта попытка стоила украинским военным морякам свободы, а для остальных украинцев чуть не обернулась диктатурой президента Петра Порошенко

Крым созовет международный трибунал по керченской провокации. Об этом сообщил 25 ноября руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась», — рассказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, заседания трибунала предполагается провести в Западной Европе или Латинской Америке.

«Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права», — отметил Молохов.

Инициатором трибунала выступило общественное представительство Крыма в Брюсселе — международная ассоциация «Таврида». По мнению Молохова, эти мероприятия помогут убедительно разоблачить провокацию пятого президента Украины Петра Порошенко, а также перейти в наступление на юридическом фронте.

«В рамках трибунала предполагается провести своеобразный «следственный эксперимент» — проследовать с участниками процесса по тому пути, который прошли украинские корабли, чтобы совершить провокацию», — описал возможные шаги трибунала Молохов.

При этом сам он понимает, что этот трибунал нельзя считать полноценной заменой судебного процесса, но, по словам Молохова, трибунал призван «серьёзно повлиять на общественное мнение стран Запада и особенно стран третьего мира в пользу России».

Тем временем на первом заседании межгосударственного арбитража в Гааге , которое состоялось 21 ноября, представителям России и Украины не удалось разрешить ни одного разногласия по процессу в отношении произошедшего 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. В итоге арбитраж должен будет самостоятельно определиться по таким вопросам, как необходимость разделения процесса на два этапа — юрисдикционный и по существу (на этом настаивает РФ), определить график предоставления документов и степень открытости процесса для общественности.

При этом сам межгосударственный арбитраж в Гааге был сформирован по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Пока в Гааге решают, как быть с этим процессом, издание Украина.ру напоминает, что же произошло 25 ноября 2018 года и какие были последствия этого.

Пошли на прорыв

В конце ноября 2018 года дела у возглавлявшего тогда страну президента Петра Порошенко были не очень. Его рейтинг таял, соцопросы свидетельствовали о популярности других кандидатов, а перспектива второго президентского срока становилась все призрачнее. В таких условиях продлить власть Порошенко могло бы что-то экстраординарное. Это и произошло.

25 ноября 2018 года украинские военные суда нарушили границу России. Они опасно маневрировали неподалеку от Крымского моста, не подчинялись законным требованиям пограничников.

В итоге суда — два малых бронированных артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» — с командами задержали. Оказалось, что помимо военных моряков на судах находились сотрудники СБУ . Всего было задержано 24 человека.

Их арестовали, а суда отбуксировали в Керчь.

И Россия, и Украина потребовали экстренного созыва Совбеза ООН . Обсуждение прошло 26 и 27 ноября, однако никаких резолюций по итогам проведенных заседаний не было.

Тем временем на Украине Порошенко при помощи Совета национальной безопасности и обороны попытался ввести в стране военное положение. Его настоящие цели не были секретом: этот режим предусматривает отмену выборов и установление практически диктаторского режима на территории всей страны. Однако Верховная Рада не дала Порошенко воплотить задуманное в жизнь: режим военного положения ввели, но не на всей территории Украины, да и в урезанном формате. Кроме того, выборы отменять не стали.

Но Порошенко попытался использовать ситуацию с моряками, а также с «российской угрозой» в своей предвыборной кампании, акцентируя внимание на том, что Украине нужен главнокомандующий, а не какой-либо иной президент, будь то женщина (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ) или шоумен (актер и продюсер Владимир Зеленский ).

Однако хитрость не удалась. В конечном итоге Порошенко проиграл выборы, а дело по керченской провокации стало одним из тех, которые возбудили в отношении теперь уже бывшего главы государства. Впрочем, «подкузьмить» преемнику Порошенко все же удалось.

В борьбе за достижения

Один из серьезных вопросов, который встал перед новым президентом Украины, касался керченской провокации. Под занавес правления Порошенко — 16 апреля 2019 года — Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав немедленного освобождения задержанных кораблей вместе с их экипажами. 25 мая 2019 года трибунал большинством голосов призвал РФ выпустить моряков и корабли в качестве меры временного урегулирования.

Сам Зеленский, став президентом, заявил, что задачей номер один после Минских соглашений для него станет возвращение моряков домой.

Палки в колеса ему ставили представители прошлой власти. Так, 25 июня МИД России направил в Международный трибунал ООН ноту, в которой предлагались варианты, как украинская сторона может способствовать освобождению задержанных моряков в рамках российского уголовно-процессуального законодательства. На следующий день доставшийся Зеленскому «в наследство» от Порошенко министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о получении ноты МИД РФ и объявил, что отказался обсуждать какие бы то ни было предложения российской стороны. 27 июня Зеленский заявил о возмущении по поводу действий Климкина, который без его ведома ответил на российскую ноту, а спустя несколько дней — 1 июля — направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с рекомендацией направить в парламент представление об увольнении министра.

В конце концов переговоры Украины и России по освобождению увенчались успехом. 7 сентября 2019 года моряки в рамках обмена задержанными между странами вернулись на Украину. Их суда пришли на Украину попозже — 18 ноября. Тогда на Украину вернулись «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». При этом Украина обвинила РФ в похищении ряда деталей с кораблей, в т.ч. и сантехники. Однако позже ФСБ обнародовала запись передачи судов украинской стороне, где техника была на местах.

Однако на этом история с керченской провокацией не окончена. Теперь Украина и Россия продолжат доказывать свою правоту в Гааге.

Невыученные уроки

1. Керченская провокация, которую иногда еще называют "керченским инцидентом", была организована и проведена властью Украины при Петре Порошенуко как раз на старте президентской избирательной компании и собственно это и была цель Порошенко. С одной стороны, показать себя ярым защитником интересов Украины, с другой, в случае активных ответных действий России, объявить в ст ране военное положение и перенести выборы на более удобное для команды пятого президента время. Из этого ничего не получилось.

2. Несмотря на это, команда Порошенко продолжала использовать Керченскую провокацию, уже для ослабления победившего в апреле на президентских выборах Владимира Зеленского. Из этого тоже ничего не получилось.

3. Зеленский, придя к власти, в других целях, но с той же настойчивостью продолжает раскручивать в общественном пространстве процесс против России по поводу задержания погшраничниками России в своих территориальных водах морских судов Украины.

4. Россия вернула нарушителей Украине в ходе обмена задержанными в сентябре 2019 года. Россия, из доброжелательных побуждений, вернула Украине вещественные доказательства из процесса по нарушению ее, России, территориальной целостности — два катера и буксир, задержанные 25 ноября прошлого года. Процесс над нарушителями границы РФ еще продолжается.

5. Доброжелательная вежливость России в этом инциденте воспринимается Украиной как слабость, что делает команду Зеленского весьма уязвимой на внешнеполитической арене, где позиции Украины с каждым днем становятся все слабее и слабее. В конечном итоге, Украине придется признать провокационный характер "инцидента" и в связи с этим принять меры по наказанию истинных виновников провокации. Только в этом случае власть сможет выпутаться из ловушек, которые она же сама и расставила.