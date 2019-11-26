В США рассмотрят основания для импичмента Трампа

Американский Судебный комитет планирует рассмотреть основания для проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа 4 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Известно, что эти слушания под названием "Конституционные основания для импичмента президенту" начнутся в 10.00 (18.00 по мск.) 4 декабря. К этому времени уже будет готов доклад по расследованию дела из комитета по разведке.
Как отмечается, на слушаниях комитет должен решить вопрос о том, стоит ли продвигать дело на голосование палаты представителей.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.