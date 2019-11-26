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США

Выбрана дата для рассмотрения оснований для импичмента Трампа 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
В США рассмотрят основания для импичмента Трампа
Фото: ТАСС
Американский Судебный комитет планирует рассмотреть основания для проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа 4 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Известно, что эти слушания под названием "Конституционные основания для импичмента президенту" начнутся в 10.00 (18.00 по мск.) 4 декабря. К этому времени уже будет готов доклад по расследованию дела из комитета по разведке.
Как отмечается, на слушаниях комитет должен решить вопрос о том, стоит ли продвигать дело на голосование палаты представителей.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Теги:
В мире , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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