В США рассмотрят основания для импичмента Трампа

Выбрана дата для рассмотрения оснований для импичмента Трампа

Американский Судебный комитет планирует рассмотреть основания для проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа 4 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".

Известно, что эти слушания под названием "Конституционные основания для импичмента президенту" начнутся в 10.00 (18.00 по мск.) 4 декабря. К этому времени уже будет готов доклад по расследованию дела из комитета по разведке.

Как отмечается, на слушаниях комитет должен решить вопрос о том, стоит ли продвигать дело на голосование палаты представителей.