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Лукашенко заявил об ускорении развития отношений с ЕС 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Лукашенко заявил об ускорении развития отношений с ЕС
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС, но без предварительных условий с европейской стороны. Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, Белоруссия заинтересована в передовом опыте Евросоюза во многих сферах. «Но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры… Надо двигаться в этом направлении», — отметил Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анну Линде и Финляндии Пекку Хаависто.
Швеция и Финляндия являются «в определенном смысле образцом хозяйствования» для Белоруссии, добавил президент. При этом Лукашенко отметил, что у европейских стран получается пока больше, выразив надежду, что «вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике».
18 ноября Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией. Согласно документу, опубликованному в Официальном журнале блока, ЕС готов заключить договор об облегчении выдачи виз. Там же упоминаются будущие финансовые вливания в белорусскую экономику.
В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране.
«Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.
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Теги:
В мире , СНГ , Пекка Хаависто , Александр Лукашенко , ЕС , Совет Европы , Швеция
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