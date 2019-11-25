Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Общество

Между Финляндией и Россией приостановили авиарейсы из-за забастовки почтальонов 

РИА «ФедералПресс» 13 минут назад
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Фото: РИА Новости
Сегодня авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов, в том числе и в Россию. Причиной стала забастовка почтальонов. К ним присоединился Финский авиационный профсоюз рабочих. После этого компания Finnair отменила рейсы.
В первую очередь отмена рейсов коснется Хельсинки — Петербург, Хельсинки — Москва, а также и рейсов из России в Хельсинки. Отметим, что забастовку начали 11 ноября. По предварительным данным она продлится до 23 декабря.
Основная причина забастовки, сказавшаяся на отмене рейсов это перевод работников, которые работают днем из, из одного юридического лица в другое. Вместе с этим осуществят переход почтальонов в другой профсоюз, и изменят условия зарплаты. Всего в акции участвует порядка десяти тысяч работников почты, однако забастовка не распространяется на утреннюю доставку газет, сообщает «78.ru».
Напомним, авиакомпания Alitalia отменила рейсы из Петербурга в Рим из-за забастовок. Отмена рейсов связана с тем, что 25 октября в Италии проходит всеобщая забастовка из-за недовольства условиями и оплатой труда. Известно, что забастовка в первую очередь повлияет на работу транспорта.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Бывший депутат Рады призвал Киев забыть про Донбасс и Крым Бывший депутат Рады призвал Киев забыть про Донбасс и Крым Глава Генштаба Украины: Крым – российская база, которая должна «кошмарить» всю Европу Глава Генштаба Украины: Крым – российская база, которая должна «кошмарить» всю Европу Глава ВМС США пригрозил уйти в отставку из-за спора с Трампом Глава ВМС США пригрозил уйти в отставку из-за спора с Трампом
Комментарии2 
Теги:
В мире , Москва , Санкт-Петербург , Финляндия , Хельсинки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 337
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1433
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту 110
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков 4
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение