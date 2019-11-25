Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено

Между Финляндией и Россией приостановили авиарейсы из-за забастовки почтальонов

Сегодня авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов, в том числе и в Россию . Причиной стала забастовка почтальонов. К ним присоединился Финский авиационный профсоюз рабочих. После этого компания Finnair отменила рейсы.

В первую очередь отмена рейсов коснется Хельсинки Петербург , Хельсинки — Москва , а также и рейсов из России в Хельсинки. Отметим, что забастовку начали 11 ноября. По предварительным данным она продлится до 23 декабря.

Основная причина забастовки, сказавшаяся на отмене рейсов это перевод работников, которые работают днем из, из одного юридического лица в другое. Вместе с этим осуществят переход почтальонов в другой профсоюз, и изменят условия зарплаты. Всего в акции участвует порядка десяти тысяч работников почты, однако забастовка не распространяется на утреннюю доставку газет, сообщает «78.ru».

Напомним, авиакомпания Alitalia отменила рейсы из Петербурга в Рим из-за забастовок. Отмена рейсов связана с тем, что 25 октября в Италии проходит всеобщая забастовка из-за недовольства условиями и оплатой труда. Известно, что забастовка в первую очередь повлияет на работу транспорта.