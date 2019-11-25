Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Происшествия

В столице Киргизии начался митинг против коррупции 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
В столице Киргизии начался митинг против коррупции
Фото: Sputnik
Митинг против коррупции начался на центральной площади "Ала-Тоо" столицы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Акции были организованы общественными активистами, об их проведении объявлялось ранее, но с властями их не согласовывали.
В настоящее время в акции протеста принимают участие около 200 человек. Они требуют от властей республики усилить борьбу с коррупцией и арестовать нечистых на руку чиновников.
В местах митингов дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Поводом для митинга стало расследование киргизских журналистов о серых схемах на таможне. По утверждению авторов материала, к этим схемам причастны ряд бывших и действующих чиновников. По подсчетам журналистов, ущерб от деятельности коррупционеров за несколько лет составил сотни миллионов долларов.
Аналогичные акции протеста запланированы и в других городах страны.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны 
Теги:
В мире , МВД , РИА Новости , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 25
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 874
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 17
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса 20
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено 259
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение