В столице Киргизии начался митинг против коррупции 

Митинг против коррупции начался на центральной площади "Ала-Тоо" столицы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Акции были организованы общественными активистами, об их проведении объявлялось ранее, но с властями их не согласовывали.
В настоящее время в акции протеста принимают участие около 200 человек. Они требуют от властей республики усилить борьбу с коррупцией и арестовать нечистых на руку чиновников.
В местах митингов дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Поводом для митинга стало расследование киргизских журналистов о серых схемах на таможне. По утверждению авторов материала, к этим схемам причастны ряд бывших и действующих чиновников. По подсчетам журналистов, ущерб от деятельности коррупционеров за несколько лет составил сотни миллионов долларов.
Аналогичные акции протеста запланированы и в других городах страны.