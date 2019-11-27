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США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Украине решили не помогать после беседы с Зеленским
Фото: © Official White House Photo by Shealah Craighead
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Члены комитета отказались обнародовать соответствующие документы, однако пояснили, что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента.
Телефонный разговор двух президентов состоялся 25 июля. Именно в этот день, согласно документу, Административно‑бюджетное управление Белого дома приняло решение о заморозке помощи Киеву.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его политического соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена и его сына.
Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.
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Комментарии14 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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