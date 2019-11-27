Украине решили не помогать после беседы с Зеленским

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа Владимира Зеленского , сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Члены комитета отказались обнародовать соответствующие документы, однако пояснили, что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 25 июля. Именно в этот день, согласно документу, Административно‑бюджетное управление Белого дома приняло решение о заморозке помощи Киеву.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его политического соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена и его сына.

Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.