Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире
Россия провалилась на детском "Евровидении"
Россия провалилась на детском "Евровидении"
Шоу-бизнес
Семенович подарили элитную квартиру в центре Москвы
Семенович подарили элитную квартиру в центре Москвы
Шоу-бизнес
Бывший "народный мэр" Горловки оказался шпионом Украины
Бывший "народный мэр" Горловки оказался шпионом Украины
Украина

Женщина восемь дней была заточена в ванной без доступа к еде 

Lenta.ru 18 минут назад
Женщина восемь дней провела в ванной без еды
Фото: globallookpress.com
Жительница английского города Лафборо, графство Лестершир, на восемь дней застряла в ванной комнате своего дома. Об этом сообщает издание The Mirror.
Женщина в возрасте около 75 лет оказалась заперта в ванной комнате без доступа к еде. Чтобы выжить, ей приходилось пить воду из-под крана.
20 ноября в полицию обратились граждане с сообщением о том, что они беспокоятся о состоянии пожилой жительницы города. Полицейские приехали по адресу, где находился ее дом. Чтобы проникнуть внутрь, им пришлось сломать дверь. Хозяйку обнаружили в ванной комнате.
Правоохранители освободили женщину из заточения и вызвали врачей, чтобы те провели ей медицинское обследование. Сотрудники медслужбы госпитализировали пострадавшую. В полиции подчеркнули, что хозяйка дома была голодна, но в целом ее здоровье было в порядке.
Ранее сообщалось, что в бельгийской провинции Льеж женщина шесть дней выживала в запертой машине без еды и воды во время сильной жары. 45-летняя Корин Бастид не могла выбраться из автомобиля или добраться до телефона после того, как повредила позвоночник, попав в аварию и съехав в лесную канаву.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Последние новости
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Назван самый вредный завтрак Назван самый вредный завтрак Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Комментарии 
Теги:
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 957
Россия провалилась на детском «Евровидении»
Россия провалилась на детском «Евровидении» 188
Семенович подарили элитную квартиру в центре Москвы
Семенович подарили элитную квартиру в центре Москвы 19
Бывший «народный мэр» Горловки оказался шпионом Украины
Бывший «народный мэр» Горловки оказался шпионом Украины 387
Назван виновный в развале «Уральских пельменей»
Назван виновный в развале «Уральских пельменей»
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение