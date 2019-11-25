Предсмертное желание деда сделало его звездой в Сети

Предсмертное желание деда сделало его звездой после кончины

Пользователи Reddit пришли в восторг от истории жителя американского штата Висконсин , который перед смертью захотел выпить пива с сыновьями. О последнем желании мужчины его внук рассказал в Twitter.

Адам Шемм (Adam Schemm) опубликовал последнюю фотографию деда с бутылкой в руках в окружении родных.

«Мой дед скончался сегодня. Все, чего ему хотелось прошлым вечером, это выпить одно последнее пиво вместе с сыновьями», — подписал снимок внук.

Пост американца стал вирусным. Еще большую популярность он получил, когда его опубликовал на Reddit один из пользователей под ником azgrunt. Посетители сайта порадовались тому, что умирающему мужчине удалось осуществить последнее желание. Многие отметили, что он вырастил отличных сыновей, а его улыбка свидетельствует о том, что последние часы жизни он провел с удовольствием. По словам friends_benefits, этот снимок подтверждает, что главное в жизни — быть счастливым и делать счастливой свою семью.

«Я действительно надеюсь, что приму смерть с такой же благодатью, как он, когда придет время», — заметил Trahsay.

В Twitter юзеры стали делиться историями о том, как они проводили время с близкими перед их кончиной.

«Моя бабушка поступила так же, только со стаканчиком ликера Bailey’s», — рассказала brussproutsrock.

Юзер RenBiggs вспомнил, как напоследок угостил деда сигарой и пивом.

Ранее в ноябре пользователь Reddit рассказал, как туфли покойного дедушки помешали ему получить желаемую должность в компании. Во время собеседования обувь на глазах начала рассыпаться на мелкие кусочки.