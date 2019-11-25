Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Кошмарить всю Европу": Россия ответила Украине
"Кошмарить всю Европу": Россия ответила Украине
Политика
Крым пригрозил Украине международным трибуналом
Крым пригрозил Украине международным трибуналом
Политика
Вдова Шаинского слегла из-за судов за его наследство
Вдова Шаинского слегла из-за судов за его наследство
Шоу-бизнес
Семенович подарили элитную квартиру в центре Москвы
Семенович подарили элитную квартиру в центре Москвы
Шоу-бизнес

Южнокорейские железнодорожники прекратили забастовку 

РИА Новости 1 час назад
Южнокорейские железнодорожники прекратили забастовку
Фото: РИА Новости
Профсоюз работников Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL) прекратил забастовку, так как достиг договоренности с компанией, передает агентство Рёнхап.
Профсоюз работников KORAIL, в котором состоят 19 тысяч человек, требовал поднять зарплаты на 4%, а также нанять еще 4 тысячи сотрудников, чтобы обеспечить работу в парах по две смены. Переговоры с компанией продлились с субботы до утра понедельника. Конкретные условия сделки не сообщаются.
Люди начали возвращаться на работу с 9 часов утра (3.00 мск). Как ожидается, потребуется один или два дня, чтобы железнодорожное сообщение по всей стране вошло в нормальный ритм.
Железнодорожники начали забастовку без определенного временного лимита 20 ноября после того, как компания отказалась поднять работникам зарплату и улучшить условия. Такая забастовка прошла впервые с 2016 года, тогда члены профсоюза протестовали 74 дня, с сентября по декабрь. Ранее в сентябре прошла трехдневная забастовка.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны
Комментарии 
Теги:
В мире , Азия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кошмарить всю Европу»: Россия ответила Украине
«Кошмарить всю Европу»: Россия ответила Украине 9
Крым пригрозил Украине международным трибуналом
Крым пригрозил Украине международным трибуналом 53
Вдова Шаинского слегла из-за судов за его наследство
Вдова Шаинского слегла из-за судов за его наследство 2
Бывший «народный мэр» Горловки оказался шпионом Украины
Бывший «народный мэр» Горловки оказался шпионом Украины 287
Агузарова ужаснула поклонников после пластики
Агузарова ужаснула поклонников после пластики 3
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение