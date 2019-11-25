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Парламентские выборы в Белоруссии стали самыми скандальными 

News.ru 27 минут назад
Самые скандальные выборы прошли в Белоруссии
Фото: globallookpress.com
Парламентскую избирательную кампанию назвали самой скандальной и конфликтной со времён проведения выборов. Представители БСЕ назвали выборы не соответствующими международным стандартом.
Ни один из представителей оппозиции в новый парламент не прошёл. А число удалённых с избирательных участков наблюдателей стало рекордным — 105 человек, пишет ТАСС. Из них 35 случаев были связаны с подделкой подписей, но 70 наблюдателей всё же удалили за нарушения закона, подводит итоги глава белорусского ЦИКа Лидия Ермошина.