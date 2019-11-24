Украинские раскольники собрались перенести Рождество

Глава раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря, сообщает «Обозреватель».

По словам главы раскольнической структуры, это возможно, если идею поддержит украинское общество, передает РИА «Новости».

«Мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — заявил Думенко.

При этом глава он признал, что сейчас сложно сказать, сколько времени потребуется, чтобы на Украине привыкли к новой дате значимого семейного праздника.