Порошенко предостерег Европу

По словам бывшего украинского президента Петра Порошенко, Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО . Видеозапись заявления Порошенко на международном форуме по безопасности в Канаде опубликована на его странице в Facebook

«К счастью, за последние пять лет европейцы начали понимать, что, инвестируя в безопасность Украины, они инвестируют и в собственную безопасность», — заявил Петр Порошенко.

Он также отметил, что вступление Украины в НАТО стало бы стимулом и для реформ в стране.

«Рамблер» писал, что ранее представители НАТО призвали российские власти «вернуть Украине контроль над Крымом». Заявление было сделано на заседании комиссии Украина-НАТО, на котором также отмечалось, что Североатлантический альянс осуждает «широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму».