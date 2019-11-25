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Порошенко предостерег Европу 

Рамблер + ещё 5 41 минуту назад
Порошенко предостерег Европу
Фото: Reuters
По словам бывшего украинского президента Петра Порошенко, Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО. Видеозапись заявления Порошенко на международном форуме по безопасности в Канаде опубликована на его странице в Facebook.
«К счастью, за последние пять лет европейцы начали понимать, что, инвестируя в безопасность Украины, они инвестируют и в собственную безопасность», — заявил Петр Порошенко.
Он также отметил, что вступление Украины в НАТО стало бы стимулом и для реформ в стране.
«Рамблер» писал, что ранее представители НАТО призвали российские власти «вернуть Украине контроль над Крымом». Заявление было сделано на заседании комиссии Украина-НАТО, на котором также отмечалось, что Североатлантический альянс осуждает «широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Конфликты , Украина , Безопасность , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Петр Порошенко , НАТО , Канада
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