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Порошенко предостерег Европу из-за НАТО без Украины 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Порошенко предостерег Европу
Фото: Reuters
Европа не может быть в безопасности, пока Украина не станет членом НАТО, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Видеозапись его выступления на международном форуме по безопасности в Канаде опубликована на странице политика в Facebook.
По словам Порошенко, за последние пять лет европейцы все же начали понимать, что «инвестируя в безопасность Украины, они инвестируют и в собственную безопасность». Он также отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только бы усилило безопасность в Европе, но и стало бы стимулом для реформ в стране.
Экс-президент в своем выступлении призвал мировое сообщество объединиться вокруг Киева и усилить его международную поддержку. «Больше всего Украина нуждается не в деньгах и не в поддержке реформ, хотя это тоже очень важно. Нам нужно единство всего мира и солидарность с Украиной», — резюмировал политик.
1 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что хочет видеть Киев в составе альянса, но отказался назвать любые возможные даты. Он также призвал украинские власти сосредоточиться на реформах.
Курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно высказывался в поддержку этого курса.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Конфликты , Украина , Безопасность , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , Канада
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