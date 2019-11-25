Порошенко предостерег Европу из-за НАТО без Украины

Европа не может быть в безопасности, пока Украина не станет членом НАТО , заявил бывший президент Украины Петр Порошенко . Видеозапись его выступления на международном форуме по безопасности в Канаде опубликована на странице политика в Facebook.

По словам Порошенко, за последние пять лет европейцы все же начали понимать, что «инвестируя в безопасность Украины, они инвестируют и в собственную безопасность». Он также отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только бы усилило безопасность в Европе, но и стало бы стимулом для реформ в стране.

Экс-президент в своем выступлении призвал мировое сообщество объединиться вокруг Киева и усилить его международную поддержку. «Больше всего Украина нуждается не в деньгах и не в поддержке реформ, хотя это тоже очень важно. Нам нужно единство всего мира и солидарность с Украиной», — резюмировал политик.

1 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что хочет видеть Киев в составе альянса, но отказался назвать любые возможные даты. Он также призвал украинские власти сосредоточиться на реформах.