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Во Франции не стали уголовно наказывать мусульманина за убийство пожилой еврейки 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Мусульманина простили за убийство пожилой еврейки
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Франции освободила от уголовной ответственности мусульманина, избившего до смерти пожилую еврейку в ее собственной парижской квартире, сообщает Le Figaro.
По мнению надзорного ведомства Франции, подозреваемого нельзя привлекать к ответственности по причине потери рассудка в момент совершения преступления, передает RT сообщение французского издания.
Убийство произошло в ночь с 3 на 4 апреля 2017 года. 29-летний мусульманин Кобили Траоре вторгся в квартиру своей 65-летней соседки Сары Халими в доме для малоимущих рабочего квартала Бельвилль и с выкриками «Аллах Акбар!». Он также выкрикивал оскорбления и стихи Корана, забивая ее до смерти.
В июле этого года следователи посчитали версию о потере подсудимым рассудка «правдоподобной». Тогда же появились опасения, что Траоре избежит суда присяжных за вменяемое ему «преднамеренное убийство антисемитского характера».
Три проведенные в рамках следствия психиатрические экспертизы единогласно постановили, что подозреваемый действовал в «приступе бреда». При этом установлено, что такое состояние мужчины было вызвано чрезмерным употреблением марихуаны.
Эксперты разошлись во мнениях, утратил Траоре рассудок или находился в состоянии измененного сознания. В заключении генпрокуратуры Франции от 20 ноября говорится, что у ведомства достаточно оснований для предъявления подсудимому обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами антисемитского характера, однако оно считает необходимым признать его неподлежащим уголовной ответственности по причине потери рассудка.
Из предписания следователей исчезло упоминание об отягчающих обстоятельствах преступления — его антисемитском характере.
Французская газета добавляет, что это дело стало для многих отражением проблемы роста антисемитизма в бедных кварталах, находящихся под влиянием радикального ислама.
Согласно недавно опубликованным результатам исследования, отрицание Холокоста приобрело угрожающие масштабы на востоке Евросоюза: в Польше, Венгрии, Хорватии и Литве. При этом лидерами Европы по уровню антисемитизма стали Польша и Украина.
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Теги:
В мире , Криминал , ЕС , Генпрокуратура РФ , Le Figaro , Франция
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