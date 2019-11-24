Мусульманина простили за убийство пожилой еврейки

Во Франции не стали уголовно наказывать мусульманина за убийство пожилой еврейки

Генеральная прокуратура Франции освободила от уголовной ответственности мусульманина, избившего до смерти пожилую еврейку в ее собственной парижской квартире, сообщает Le Figaro.

По мнению надзорного ведомства Франции, подозреваемого нельзя привлекать к ответственности по причине потери рассудка в момент совершения преступления, передает RT сообщение французского издания.

Убийство произошло в ночь с 3 на 4 апреля 2017 года. 29-летний мусульманин Кобили Траоре вторгся в квартиру своей 65-летней соседки Сары Халими в доме для малоимущих рабочего квартала Бельвилль и с выкриками «Аллах Акбар!». Он также выкрикивал оскорбления и стихи Корана, забивая ее до смерти.

В июле этого года следователи посчитали версию о потере подсудимым рассудка «правдоподобной». Тогда же появились опасения, что Траоре избежит суда присяжных за вменяемое ему «преднамеренное убийство антисемитского характера».

Три проведенные в рамках следствия психиатрические экспертизы единогласно постановили, что подозреваемый действовал в «приступе бреда». При этом установлено, что такое состояние мужчины было вызвано чрезмерным употреблением марихуаны.

Эксперты разошлись во мнениях, утратил Траоре рассудок или находился в состоянии измененного сознания. В заключении генпрокуратуры Франции от 20 ноября говорится, что у ведомства достаточно оснований для предъявления подсудимому обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами антисемитского характера, однако оно считает необходимым признать его неподлежащим уголовной ответственности по причине потери рассудка.

Из предписания следователей исчезло упоминание об отягчающих обстоятельствах преступления — его антисемитском характере.

Французская газета добавляет, что это дело стало для многих отражением проблемы роста антисемитизма в бедных кварталах, находящихся под влиянием радикального ислама.