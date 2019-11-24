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Украина пожаловалась на «ежедневные кибератаки» со стороны России 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Украина пожаловалась на «ежедневные кибератаки» России
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в ходе международного форума по безопасности в Канаде заявил, что его страна в «ежедневном» режиме сталкивается с многочисленными кибератаками, в том числе якобы со стороны России.
«Если мы говорим об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно», — приводятся его слова на сайте украинского военного ведомства.
На вопрос о том, кто является источником кибератак, он ответил: «Как правило, со стороны России». По его словам, «иногда это можно вычислить».
Министр обороны Украины заявил, что его страна стала «полем битвы» в киберпространстве.
«Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее», — заключил Загороднюк.
Ранее Загороднюк заявлял, что финансово-экономические отношения с Россией невозможны, поскольку Москва якобы является «врагом» Киева.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Министерство обороны , Канада
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