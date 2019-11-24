Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США испугались «абсолютного оружия» России
В США испугались «абсолютного оружия» России
Армия
Россию обвинили в «ежедневных кибератаках»
Россию обвинили в «ежедневных кибератаках»
В мире
НАТО предрекли медленную смерть
НАТО предрекли медленную смерть
В мире
"Русский" кандидат вступил в президентскую гонку в США
"Русский" кандидат вступил в президентскую гонку в США
В мире

В Люксембурге заявили, что Евросоюзу следует признать Палестину независимым государством 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
ЕС призвали признать Палестину независимым государством
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказался за признание Евросоюзом Палестины как независимого государства. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.
"Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам-членам ЕС признать Палестину как государство", — заметил Ассельборн.
Тем самым, по его мнению, Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.
"Мы знаем, как сложно, особенно в Германии, а также во Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании и Люксембурге в индивидуальном порядке признать Палестину. Но в рамках европейской инициативы это было бы возможно", — считает политик.
"Признание Палестины всем ЕС подало бы сигнал о том, что палестинцы нуждаются в родине, государстве, точно так же, как и израильтяне", — утверждал он.
"Уже сейчас решение проблемы на основе создания двух государств является совершенно неустойчивой конструкцией. Если же израильская поселенческая политика и разрушение домов палестинцев продолжатся, то просто совсем не останется места для палестинского государства", — продолжал глава МИД Люксембурга.
"Отказ от соблюдения международного права приведет к тому, что на Ближнем Востоке дополнительно будут находиться как минимум 5 млн беженцев. Это не может быть в интересах Израиля", — подытожил Ассельборн.
18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон, признавая "реальную ситуацию на земле", больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
ТАСС: последние новости
Конгрессмен США заявил, что поступает все больше информации в пользу импичмента Трампа Конгрессмен США заявил, что поступает все больше информации в пользу импичмента Трампа Советник Трампа сомневается, что Блумберг одержит победу на выборах Советник Трампа сомневается, что Блумберг одержит победу на выборах Экс-сотрудник Би-би-си обвинил руководство в замалчивании связей британских политиков с РФ Экс-сотрудник Би-би-си обвинил руководство в замалчивании связей британских политиков с РФ
Комментарии 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Европа , Конфликты , США , Жан Ассельборн , Майкл Помпео , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Администрация США , Люксембург , Палестина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США испугались «абсолютного оружия» России
В США испугались «абсолютного оружия» России 663
Россию обвинили в «ежедневных кибератаках»
Россию обвинили в «ежедневных кибератаках» 2
НАТО предрекли медленную смерть
НАТО предрекли медленную смерть 27
«Русский» кандидат вступил в президентскую гонку в США
«Русский» кандидат вступил в президентскую гонку в США 29
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе 68
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение